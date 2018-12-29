В 2019 году США не прекратят борьбу за дешевую нефть — эксперт

Москва, , 12:22 — REGNUM По итогам 2018 года баррель нефти марки Brent подешевел на 20,3%, к уровню $53 за баррель, а WTI — на 22%, к $45 за баррель. Хотя в течение торгового периода наблюдался рост до $87 (+30% с открытия года) и $76,6 соответственно (+32,2% от открытия года), заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Рынок энергоресурсов на протяжении 12 месяцев получил много внимания со стороны трейдеров, со стороны мирового инвестиционного сообщества и массу неопределенности из-за изменения настроений основных игроков: лидеров добычи и потребления. Как никогда активно пользовался спросом фактор новостей и слухов, а не фактических объемов добычи и спроса в мире», — пояснила эксперт.

Политические перипетии США и Китая, их торговые войны, передел рынка по объемам добычи нефти, неопределенность с перспективами строительства «Северного потока — 2», убийство журналиста в Турции, дорогой доллар США и природные катаклизмы — это все новостные триггеры, на которые нефтетрейдерам приходилось реагировать и в условиях этого фона составлять прогнозы по динамике цен.

«Пока что фундаментального подспорья для возобновления спроса на нефть и, соответственно, роста цен на нефть нет. То есть начало 2019 года будем рассматривать как период для обновления минимальных цен 2018 года. Как стало известно 28 декабря, по данным Baker Hughes: количество нефтяных буровых в США почти на максимуме под конец года. Это значит, что США не прекращают борьбу за дешевую нефть», — полагает Сальникова.

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