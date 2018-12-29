В 2019 году медленная девальвация рубля продолжится — эксперт

Москва, , 12:16 — REGNUM Уходящий 2018 год запомнился экстремальной волатильностью на валютных рынках. Хотя российский рубль находится в пятёрке наиболее пострадавших валют, первые места по ущербам всё же занимают турецкая лира и аргентинское песо, которые в кульминации падали на 90% и 46%, соответственно. Но это произошло в тесной увязке с торговыми войнами, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Ситуация усугубляется безудержным падением с начала декабря американских фондовых индексов. При этом индекс волатильности VIX «перевернулся», и теперь имеет тенденцию расти не на падении, как было раньше, а на росте фондового рынка США, что может свидетельствовать о том, что крупнейшие институциональные инвесторы в США «смотрят вниз», — пояснил эксперт.

Президент США Донадьд Трамп, который неоднократно критиковал позицию Федрезерва за оторванность от нужд экономики, теперь может удвоить своё давление на его главу Джерома Пауэлла. Переговоры с Китаем по нормализации баланса внешней торговли, по последним данным, вновь зашли в тупик. Кроме того, над рынками господствует неопределённость разрешения очень острого и принципиального для восстановления уверенности инвесторов вопроса правительственного «шатдауна», и это дополнительные факторы давления на рынки.

«В такой ситуации трудно рассчитывать на то, что валюты развивающихся рынков покажут положительную динамику: ведь по всем канонам они считаются высокорисковыми инвестициями. Тренд на ослабление рубля помимо этого предопределен падающей нефтью. Хотя уровень $50 за баррель по сорту Brent оказался довольно резистентным на данном этапе, технически тренд на понижение барреля пока сохраняется, и поэтому рассчитывать на восстановления рубля нерационально», — полагает Рожанковский.

Политические риски в 2019 году будут затмевать экономические, поскольку инфляционные и дефляционные риски в мировой экономике уравновешено. Для России главным испытанием будут выборы на Украине. Очевидно, что процесс этот будет бурным и непредсказуемым. Россия, следуя своим последним трендам, имеет высокий риск оказаться вовлеченной в данный процесс — причём коллективный Запад на данный момент не имеет конкретной стратегии своего поведения на этот случай.

«Как следствие всего вышесказанного, в одном можно не сомневаться: рубль в наступающем году будет экстремально волатилен — быть может, столь же волатилен, каким он был 2014-м. В целом, экономика предопределяет продолжающуюся медленную девальвацию «деревянного», которая будет происходить в условиях экстремальных курсовых колебаний. Нижняя граница — 58 рублей за доллар — может быть достигнута в середине лета. Максимум — в районе 80 рублей, скорее всего, можно будет увидеть в конце марта — начале апреля и будет он приурочен к выборам на Украине», — считает эксперт.

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