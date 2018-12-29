В Южной Корее на о. Чеджу откроют коммерческую больницу

Чеджу, Южная Корея, , 12:35 — REGNUM В Южной Корее на острове Чеджу в январе 2019 года откроют первую коммерческую больницу, сообщает Yonhap News.

Больница Greenland расположена в г. Согвипхо, провинция Чеджудо. Строительство комплекса было завершено в июле 2017 года, в который в общей сложности было инвестировано 77,8 млрд вон (~$). Площадь четырех этажного больничного комплекса 18,253 кв. метров. В больнице будет работать 134 сотрудника, включая 58 человек медицинского персонала.

Такие отделения, как пластическая хирургия, дерматология, терапевтическое отделение, отделение семейной медицины, будут доступны только для иностранных туристов, так как на них не распространяется закон о государственном медицинском страховании или закон о медицинском обслуживании.