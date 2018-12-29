Эксперты: аукционное распределение квот уничтожит отечественное рыболовство

Москва, , 12:11 — REGNUM Переход от исторического принципа распределения квот на вылов водных биологических ресурсов к аукционам уничтожит рыболовецкую отрасль страны, рыболовецкие регионы отбросит к беспределу 90-х и ничего не принесет бюджету. Об этом заявили участники состоявшейся 28 декабря в пресс-центре «Московского комсомольца» пресс-конференции экономист Михаил Делягин, журналист, общественный деятель, депутат Государственной думы РФ Сергей Шаргунов, экономист Василий Колташов, международный адвокат Алексей Бинецкий.

По мнению собравшихся, информационные технологии стали главным аргументом за отказ от исторического принципа на распределение квот на вылов рыбы и краба.

«Аргументов «за» аукционы нет», — подчеркнул Михаил Делягин, напоминая, что страна уже прошла период, когда квоты распределялись на аукционах. Ничего хорошего ни отрасли, ни экономике это не принесло, уверен он, и, в конце концов, от распределения квот на аукционах пришлось отказаться, взяв за основу мировую практику распределения квот по историческому принципу — «кто ловил, тот и продолжает ловить».

Аукционы имеют несколько негативных последствий, перечислил известный экономист. Прежде всего, речь идет о прекращении инвестиций в отрасль. Период окупаемости сейнера 7−8 лет, но никто не будет его строить, не будучи уверенным в том, что через год за ним сохранится право на лов. По словам Михаила Делягина, некоторые рыболовецкие компании уже остановили или «заморозили» проекты по постройке новых судов. А это значит, что через несколько лет отрасль вернется к состоянию конца 90-х. Никому не интересно вкладывать средства в рост поголовья, зная, что через полгода-год можно остаться без квот, отметил Василий Колташов, подчеркнув, что аукционный принцип распределения квот является угрозой для тех видов биоресурсов, на которые он будет распространяться.

Кроме того, как отметили участники, рыбаки потеряют заинтересованность и в развитии базы отрасли — росте «поголовья» краба и рыбы, перейдя к хищническим условиям вылова, что неминуемо отразится и на экологии, а впоследствии и на экономике отрасли. Отказ от исторического принципа не приведет к дешевой рыбе в магазинах, отмечалось на пресс-конференции. Наоборот, рыбаки потеряют влияние на отрасль и на рыбный рынок став заложниками финансистов.

«Деньги у финансистов, а не у производителей», — отметил Михаил Делягин, напоминая, что в 90-е рыбакам оставляли средства лишь на выживание, флот и отрасль пришли в упадок. Следствием этого после прошедших аукционов стал и «рост контрабанды за два года в четыре раза», когда рыбаки, чтобы выжить, были вынуждены ловить сверх разрешенного и продавать улов за рубеж. Это привело к криминализации рыболовецких регионов, покушениям на губернаторов, заявил он. Государство решило навести в отрасли порядок и использовать применяемый везде в мире исторический принцип распределения квот.

«Отрасль против, аргументов «за» нет, в 90-е и нулевые не работало, говорю я Шестакову (Илья Шестаков — руководитель Федерального агентства по рыболовству), спрашивая его о том, зачем пытаются внедрить аукционы? «Ну, мы же не в 90-х» — это его единственный аргумент «за», — рассказал Михаил Делягин.

По мнению участников пресс-конференции, передел в отрасли вызван лишь личными интересами чиновников и «молодых технократов», но может обернуться серьезными социальными и международными последствиями для страны.

Как отметил депутат Госдумы Сергей Шаргунов, рыбаки уже выходят с протестами и напряжение в рыбацких регионах растет, потому что «их никто не слышит и слушать не хочет, а для них все актуальнее становится вопрос, ждать ли увольнений, закрытия компаний?».

Состоявшийся недавно состоялся отраслевой съезд обратился в правительство РФ с просьбой привести аргументы в пользу аукционного принципа распределения квот. «Но ответов так и не прозвучало, кроме информационной атаки под лозунгом «Вам так будет лучше» и сомнительных обличений в адрес нынешних руководителей рыболовецких компаний», — отметил Делягин, подчеркнув, что экономической пользы для страны в подобном переделе нет никакой.

«В бюджете на следующий год доход от аукционов заложен в размере 40 млрд. рублей, которые вообще ничего не значат для страны, учитывая, что бюджетом не использовано 10,6 трлн рублей», — рассказал экономист. При этом нет гарантии, что и эти 40 млрд будут собраны.

«Если вспомнить опыт былых залоговых аукционов, то с них и 30% обещанных сумм не собрали», — напомнил Михаил Делягин, историю 90-х, куда благодаря возрождению аукционов на квоты страна, по его словам, вновь может вернуться. Ущерб же от передела будет весьма ощутим, когда без работы останутся десятки тысяч рыбаков и государству придется взять на себя обеспечение и заботу о выживании целых населенных пунктов, подчеркнул он.

Адвокат Алексей Бинецкий, напомнил и о вероятности международных последствий подобных реформ в отрасли, которые, по его мнению, «проводятся в интересах конкретной группы лиц, не нашедших другого способа выйти на рынок рыбы и краба».

«Не самая важная проблема в мире, есть ли на столах у российских рабочих рыба. Но за вопросами передела собственности там будут следить внимательно, а потом могут использовать, как против отдельных личностей, так и против страны, — отметил Бинецкий. — Можно вести бизнес агрессивно и есть допустимые международные практики, но нельзя вести бизнес с использованием государственного ресурса, что может иметь признаки коррупции, и в мире называется клептократией».

По мнению адвоката, если собственники рыболовецких предприятий станут отстаивать свои интересы в международных судах, то это может стать поводом для болезненных международных санкций, как на бенефициаров аукционов и их организаторов, так и на всю отрасль.

При этом, по мнению Михаила Делягина, внедрение аукционного принципа в рыболовстве, в перспективе вполне может стать основой для распространения его на все ресурсные отрасли, хотя сегодня, конечно, ни о каких аукционах в нефтяной или газовой отрасли никто не заикается. Подобные аукционы нанесут экономике страны огромный ущерб, так как болезненно отразятся на любой отрасли, затормозив ее развитие, считает экономист.

«Подобная жажда реформаторства загоняет нас в архаику», — поддерживает его депутат Шаргунов, призывая сначала послушать профессионалов, провести обсуждение подобных реформ с людьми, и только потом принимать решения.