Особая экономическая зона «Калуга» расширилась до 17 резидентов

Калуга, , 12:04 — REGNUM Заявка ООО «Экструзионные технологии и конструкции» на получение статуса резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга» утверждена на заседании экспертного совета. Как сообщили 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области, компания «Экструзионные технологии и конструкции» намерена реализовать на площадке в Боровском районе инвестиционный проект по созданию производства алюминиевого профиля в объемах более семи тысяч тонн в год. Эта продукция предназначена для автомобилестроения и строительной отрасли.

Запуск нового предприятия намечен на 2020 год. Общий объем инвестиций — более одного миллиарда рублей. Таким образом, в ОЭЗ «Калуга» насчитывается 17 резидентов.

Напомним, особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Калуга» размещена на двух площадках 1042 га, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области. На территории ОЭЗ «Калуга» действуют региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках «Калуга» позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужского региона и обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности.