Минсельхоз Казахстана положительно оценил итоги года в сельском хозяйстве

Астана, , 12:08 — REGNUM В 2018 году улучшилось материальное положение сельских жителей в Казахстане, заявил министр сельского хозяйства республики Умирзак Шукеев на заседании правительства, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

Министр считает, что 2018 год стал успешным для сельского хозяйства. В республике собран рекордный урожай в объеме 22,8 млн тонн зерна. Шукеев добавил, что республика экспортировала 10 млн тонн зерна, что на 35% больше, чем в прошлом году.

«В принципе, настроение у сельчан хорошее в этом году и материальное положение улучшается», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 декабря 2018 года сельскохозяйственные производители Казахстана экспортировали 18,8 тыс. тонн говядины, что в 3,4 раза больше, чем в 2017 году.

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