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Дачникам станет проще признать садовый домик жилым

Экономика

Правительство РФ упростило процедуру оформления

Москва, 29 декабря 2018, 12:03 — REGNUM  В России упростят порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Согласно постановлению, садовый домик может быть признан жилым домом и жилой дом — садовым домом органами местного самоуправления в упрощённом заявительном порядке.

Ранее, чтобы оформить садовый домик как жилой требовалось заключение специальной комиссии.

Оформить строение можно будет или в органах местного самоуправления, или в МФЦ. При этом потребуется технический паспорт на дом подготовленный кадастровым инженером.

Напомним, с 1 января 2019 года вступает в силу ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд».

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Как сообщало ИА REGNUM, закон о продлении до 1 марта 2020 года «дачной амнистии» для объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС) вступил в силу 1 марта 2018 года. Документ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 1 марта 2018 года.

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«Дачная амнистия»
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