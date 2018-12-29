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В 2019 году граждан РФ ждет удорожание ипотеки – прогноз экономиста

Экономика

Ситуация на рынке жилищного кредитования продолжит ухудшаться из-за роста инфляции

Москва, 29 декабря 2018, 12:15 — REGNUM  В России правительством созданы все условия для того, чтобы в 2019 году начался рост инфляции, полагает экономист Олег Комолов. Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%.

«В следующем году самим же правительством созданы все предпосылки для роста инфляции, — сказал Комолов. — А почему вырастет инфляция? Из-за роста налогов, НДС и акцизов, из-за роста тарифов ЖКХ и прочих негативных тенденций. Поэтому в следующем году ключевая ставка будет расти, а вслед за ней все остальные ставки на финансовом рынке, в том числе и по ипотечным займам. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться по мере роста инфляции. Соответственно возможностей решить свои жилищные проблемы у наших граждан опять станет меньше. И конечно, стратегически с позиции улучшения качества жизни ничего фундаментально не изменится. Как жильё было недоступно в РФ, так и останется. Здесь недостаточно просто регулировать процентную ставку. Здесь нужно решать целый комплекс проблем, связанных и с регулированием, и со стимулированием строительной отрасли, и со стимулированием роста реальных доходов населения, а в этом отношении у нас пока наблюдаются негативные тенденции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%. Отмечается, что кредитные организации подняли ставки по ипотеке после того, как ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку — с 7,25 до 7,5% в сентябре и с 7,5% до 7,75% в декабре текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов

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Ипотечное кредитование
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