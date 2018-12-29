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Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты

Экономика

Подорожание связано с выросшими ценами на авиационное топливо и с нестабильным курсом российской национальной валюты

Москва, 29 декабря 2018, 11:50 — REGNUM  В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты. Об этом со ссылкой на данные билетных агрегаторов пишут 29 декабря «Известия».

Отмечается, что подорожание перелетов ожидается минимум на 5−7%, это связано с выросшими ценами на авиационное топливо и с нестабильным курсом российской национальной валюты. Также сообщается, что в случае дальнейшего роста цен на керосин билеты могут стать еще дороже.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев в ходе рабочего визита в Приморский край пообещал Дальнему Востоку существенное расширение программы льготных авиаперевозок. Теперь воспользоваться льготными авиабилетами жители ДФО смогут круглый год.

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Авиаперевозки
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