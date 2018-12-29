Площадь заповедных территорий РФ увеличится на 2 млн. га

Москва, , 11:49 — REGNUM В России в 2019 году площадь особо охраняемых природных территорий (ООПТ) увеличится на 2 млн. га, Самый большой национальный парк появится в Якутии, сообщили в Минприроды.

Так, нацпарк «Кыталык» займет 90% новых территорий (1,8 млн га). На территории парка редкий вид птиц — стерх или белый журавль, внесенный в Красную книгу РФ.

В Алтайском крае появится первый нацпарк «Тогул». Его площадь составит 160 тыс. га, в Республике Коми 6,2 тыс. га займет нацпарк «Койгородский».

Челябинская область пополнится нацпарком «Зигальга» площадью 7,8 тыс. га. В Республике Дагестан на площади более 5 тыс. га расположится нацпарк «Самурский».

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в России создано 11 заповедников и национальных парков площадью около 2 млн га и восемь ООПТ федерального значения общей площадью 129,7 тыс.га.

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