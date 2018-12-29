Тарифы на лифтовые услуги в некоторых регионах Казахстана снижены на 50%

Астана, , 11:47 — REGNUM В регионах Казахстана снижены тарифы на услуги кооператив собственников квартир (КСК), вывоза мусора и лифтовые услуги, заявил министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов на заседании правительства, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

По словам министра, услуги КСК снижены от 2,2 до 20%, на услуги вывоза мусора — от 1 до 24,7%, на лифтовые услуги — от 3 до 50%. Кроме того, с газотранспортной компанией достигнута договоренность по снижению розничных цен на газ для населения Атырауской и Кызыл-Ординской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев подписал приказ об утверждении предельной цены на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане утвердили предельную цену на нефтяной газ