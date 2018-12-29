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В Казахстане представили рейтинг регионов по росту производительности труда

Экономика

Индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности Казахстана составил 98,2%

Астана, 29 декабря 2018, 11:32 — REGNUM  По итогам первой половины 2018 года производительность труда выросла в девяти регионах Казахстана, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития страны Женис Касымбек, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

В Кызыл-Ординской области производительность труда выросла на 53,9%, в Западно-Казахстанской области — на 26,3%, в Мангистауской области — на 22,9%, Кустанайской области — на 8,7%, Актюбинской области — на 5,3%, Павлодарской области — 4,7%, Акмолинской области — 4,2%, в Карагандинской области — 0,2%. В Алма-Ате данный показатель вырос на 8%.

Индекс производительности труда в обрабатывающей промышленности составил 98,2%. Министр пояснил, что снижение этого показателя связано со снижением производительности труда в металлургии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Женис Касымбек заявил, что более 80% предприятий обрабатывающей промышленности страны используют ручной труд или имеют полуавтоматизированное производство.

Читайте ранее в этом сюжете: 80% предприятий в обрабатывающем секторе Казахстана не автоматизрованы

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Экономика Казахстана
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