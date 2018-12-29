80% предприятий в обрабатывающем секторе Казахстана не автоматизрованы

Астана, , 11:12 — REGNUM Уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности Казахстана является одним из сдерживающих факторов роста производительности труда в стране, заявил министр индустрии и инфраструктурного развития Женис Касымбек на заседании правительства, сообщает 29 декабря издание Atameken Business.

По словам министра, более 80% предприятий обрабатывающей промышленности в Казахстане используют ручной труд или полуавтоматизированное производство .

Касымбек добавил, что в стране необходимо стимулировать предприятия для привлечения инвестиций в модернизацию производства, а также продолжить цифровизацию промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря председатель правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев раскритиковал акиматы (администрации) регионов за слабый рост производительности труда.

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