Путин выделил Псковской области миллиард для сбалансированности бюджета

Псков, , 10:55 — REGNUM Президент России Владимир Путин выделил Псковской области из своего резервного фонда 998 млн рублей для обеспечения сбалансированности бюджета региона. Как сообшили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, такое распоряжение глава государства подписал сегодня, 29 декабря.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, деньги будут направлены в первую очередь на решение накопленных проблем госпредприятия «Псковпассажиравтотранс» и МП Пскова «Горводоканал».

"Это позволит в 2019 году обеспечить их стабильное функционирование в интересах всех жителей Псковской области», — пояснил Михаил Ведерников.

Отметим, что выступая с бюджетным посланием в Псковском областном собрании депутатов 25 декабря, губернатор Псковской области заявил о том, что «неэффективные и убыточные государственные предприятия пора прекратить бесконечно заливать деньгами без соответствующих планов по развитию».

Для спасения «Псковпассажиравтотранса», по его мнению, нужна серьёзная реструктуризация. По словам главы региона, на полную ликвидацию долгов предприятия необходимо 500 млн рублей.

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