На юге Москвы готовятся возвести два промышленных здания

Москва, , 10:53 — REGNUM В Москве выставили на торги три крупных земельных участка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря в Москомстройинвесте.

На них планируют возвести два промышленных здания и гостиницу. Первые два участка расположены на юге Москвы в районе Чертаново Центральное по адресам улица Дорожная, владение 3, корпус 15 и владение 3А. Площадь строений составит 32,7 тыс. и 18,9 тыс. квадратных метров. Будущее назначение объектов не уточняется. Данные адреса расположены неподалёку от улицы Подольских курсантов и станции метро «Пражская».

На западе Москвы может появиться гостиница площадью около 5,1 тыс. квадратных метров. Под строительство выделен участок чуть менее 1 га на улице Карьерная.

Уточняется, что все участки свободны от застройки, и Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) Москвы согласились выставить на торги эти площадки.

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