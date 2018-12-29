Подъем ключевой ставки вызвал удорожание ипотечных кредитов

Москва, , 10:53 — REGNUM В ноябре 2018 года российские банки подняли ставки по ипотечным кредитам до средневзвешенного значения 9,52%. Об этом со ссылкой на денные Банка России сообщает 29 декабря РБК.

Отмечается, что кредитные организации подняли ставки по ипотекам после того, как ЦБ РФ дважды поднял ключевую ставку — с 7,25 до 7,5% в сентябре и с 7,5% до 7,75% в декабре текущего года.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно, что в России в ноябре 2018 года объём ипотечного кредитования превысил уровень ноября 2017 года на 29%. По данным Национального бюро кредитных историй, за последний месяц осени банки выдали около 300 млрд рублей на приобретение жилья.

Читайте также: Ипотечный рынок России вырос за ноябрь почти на треть

Читайте ранее в этом сюжете: Экономист: российский ипотечный рынок может рухнуть