Правительство Казахстана взяло на контроль рост производительности труда

Астана, , 10:58 — REGNUM Председатель правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев поручил своему первому заместителю Аскару Мамину взять вопрос роста производительности труда под личный контроль, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

Премьер-министр отметил, что каждые полгода в республике будет составляться рейтинг регионов по росту производительности труда. Сагинтаев выразил недовольство тем, что новые заводы и фабрики не увеличивают этот показатель.

«Где системная работа? Мы открываем тысячи заводов, а почему они не дают своего эффекта по повышению производительности труда? Что за заводы тогда вы открываете?» — спросил глава правительства.

Напомним, 12 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаеве выступил с речью, посвященной Дню независимости республики. По его словам, масштабная цифровизация экономики республики должна повысить производительность труды и оптимизировать ресурсы Казахстана.

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