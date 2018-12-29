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Правительство Казахстана взяло на контроль рост производительности труда

Экономика

Контроль за ростом производительности труда поручен первому заместителю главы правительства Аскару Мамину

Астана, 29 декабря 2018, 10:58 — REGNUM  Председатель правительства Казахстана Бахытжан Сагинтаев поручил своему первому заместителю Аскару Мамину взять вопрос роста производительности труда под личный контроль, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

Премьер-министр отметил, что каждые полгода в республике будет составляться рейтинг регионов по росту производительности труда. Сагинтаев выразил недовольство тем, что новые заводы и фабрики не увеличивают этот показатель.

«Где системная работа? Мы открываем тысячи заводов, а почему они не дают своего эффекта по повышению производительности труда? Что за заводы тогда вы открываете?» — спросил глава правительства.

Напомним, 12 декабря президент Казахстана Нурсултан Назарбаеве выступил с речью, посвященной Дню независимости республики. По его словам, масштабная цифровизация экономики республики должна повысить производительность труды и оптимизировать ресурсы Казахстана.

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Экономика Казахстана
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