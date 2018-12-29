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В Махачкале приняли сбалансированный бюджет на 2019 год

Экономика

Большую часть доходов муниципалитета составляют безвозмездные трансферты

Махачкала, 29 декабря 2018, 10:45 — REGNUM  Закон о муниципальном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов принят в столице Дагестана — городе Махачкале. Бюджет сформирован сбалансированным, дефицит составляет ноль рублей, сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе администрации города.

Объём и доходов, и расходов бюджета Махачкалы на 2019 год — равный и определён в размере почти 7,478 млрд рублей. Налоговые доходы запланированы в сумме более 2,712 млрд рублей, неналоговые — в размере более 509,5 млн рублей. Таким образом, налоговые и неналоговые доходы в сумме составляют более 3,221 млрд рублей. Большая же часть доходов, а именно более 4,256 млрд рублей — это безвозмездные трансферты.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что во втором окончательном чтении был принят и проект бюджета Дагестана на 2019 год. Доходы региональной казаны запланированы в сумме 121,3 млрд рублей, расходы — в размере 120,8 млрд рублей. Профицит бюджета утверждён в объёме почти 457 млн рублей.

Около 902 млн рублей выделено на формирование резервного фонда. Поддержка региона из федерального бюджета в 2019 году составит 94,7 млрд рублей, почти 14 млрд из которых — трансферты на реализацию национальных проектов.

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Региональные и муниципальные бюджеты-2019
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