Фокус на Китай и рубль: в Госдуме ждут «упрощения жизни» в 2019 году

Москва, , 00:38 — REGNUM Россия перестает быть в центре внимания западных стран и может самостоятельно предпринять меры для того, чтобы ослабить иностранные санкции в свой адрес. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый замглавы комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев («Единая Россия»).

«Я предполагаю, что фокус мировых гегемонов начнет перемещаться с РФ на Китай. Мы уже видим, что торговая война с этой страной начинает приобретать нешуточный и затяжной характер. И в этом случае, скорее всего, нет смысла нашим заокеанским партнерам формировать некую коалицию», — считает Гутенев.

Тем более, отметил он, президент страны Владимир Путин неоднократно отмечал, что РФ готова к диалогу и с США, и с ЕС и «даже с Британией, несмотря на ее деструктивные шаги последние годы».

«Вместе с тем, я надеюсь, что в 2019 году более активно заработают межгосударственные расчеты без использования доллара. Это позволит нам избежать санкционного давления», — отметил Гутенев.

По его словам, уже сейчас контракты не только в области военно-технического сотрудничества, но и в ряде энергетических контрактов проходит в национальной валюте.

«Будет ли для этого использован инструментарий криптовалют, привязанных к золотому паритету, будут ли это какие-то иные способы оплаты — пока непонятно. Но факт в том, что европейский крупнейший бизнес не хочет мириться с диктатом старшего брата, приведет к сокращению расчетов в долларовой массе и соответственно несколько упростит нам жизнь», — уверен Гутенев.