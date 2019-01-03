Эксперт: Рубль интересен в качестве игры в «carry trade»

Москва, , 05:38 — REGNUM В некоторые моменты в 2018 году нефть и рубль не коррелировали и скорее всего этот тренд продолжится и в 2019 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил инвестиционный директор Private Banking Локо-Банка Роман Серпенинов.

Поэтому, по его словам, в 2019 году стоит разделять прогнозы по нефти и по динамике российской валюты.

«Страны ОПЕК, но уже без участия Катара, а также Россия продолжат договариваться по регулированию добычи нефти в случае негативной динамики рынка», — уверен Серпенинов.

При этом, по его словам, США придерживаются противоположной позиции. Президент США Дональд Трамп ранее уже называл цену за баррель нефти в 70−80 долларов завышенной.

«Вероятно, точка равновесия, которая «устроит всех», может находиться на отметке 60−65 долларов за баррель нефти марки Brent. Впрочем, факторы спроса и предложения могут меняться на протяжении года, поэтому угадывать диапазон колебаний котировок сейчас не имеет никакого смысла», — признается Серпенинов.

Между тем, отмечает он, у рубля есть все возможности продемонстрировать позитивную динамику в 2019 году. Между тем, точные показатели курса сегодня назвать сложно, так как курс российской валюты будет зависеть от множества факторов.

«В случае позитивного отношения к рискованным активам и развивающимся рынкам у инвесторов динамика рубля будет позитивной, опять же без учета риска жестких санкций, которые невозможно точно спрогнозировать. Рубль все еще интересен в качестве игры в «carry trade» (продажа низкодоходной и покупка высокодоходной валюты) из-за относительно высокой доходности в рублевых активах», — отмечает Серпенинов.