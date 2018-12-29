Подводный тоннель стоимостью $8 млрд соединит Германию и Данию

Копенгаген, , 10:33 — REGNUM На возведение подводного туннеля между ФРГ и Данией планируется потратить около 52,6 млрд датских крон ($8 млрд). Об этом сообщает 29 декабря пресс-служба датской строительной компании Femern A/S.

Отмечается, что министерство транспорта германской федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн уже выдало разрешение на подписание контракта. Сообщается, что компания должна в двухнедельный срок проанализировать соответствующий пакет документов.

Предполагается, что подводный тоннель Fehmarnbelt протяженностью около 19 километров будет проложен под проливом Фемарн-Бельт, между островом Лоллан (Дания) и островом Фемарн (Германия).