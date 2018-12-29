Спецфонд содействия дольщикам создан в Ульяновской области

Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В 2019 году в Ульяновской области заработает специализированный фонд содействия участникам долевого строительства. Главная задача фонда — защита прав дольщиков и предоставление социальной поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Соответствующее распоряжение о его создании подписал губернатор Сергей Морозов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным ульяновского минпрома, вновь созданный специализированный фонд содействия участникам долевого строительства будет заниматься решением проблем дольщиков и оказывать содействие застройщикам, которые столкнулись с финансовыми трудностями и не могут своевременно завершить строительство дома.

По словам министра промышленности Дмитрия Вавилина, спецфонд станет своего рода «единым окном», «чтобы не ходить в несколько инстанций»:

"Дольщики обращаются за содействием в фонд, и уже его специалисты будут помогать собрать и оформить необходимые документы».

По словам заместителя министра Ольги Касимовой, на 2019 год предусмотрено 150 млн рублей на оказание помощи людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.

«Это единовременная денежная выплата, которая предоставляется в качестве адресной материальной помощи. Поддержка оказывается семье или одинокому гражданину. Будут учитываться среднедушевой доход семьи и число её нетрудоспособных членов, а также размер причинённого семье или одинокому гражданину ущерба, подтверждённого соответствующими документами. Размер единовременной денежной выплаты будет определяться на основании предложений областной общественной комиссии при подтверждении размера ущерба или расходов, но она не может превышать двух миллионов рублей», — пояснила она.

По информации специалистов профильного ведомства, в 2018 году возбуждено 148 административных производств за нарушения застройщиками законодательства в области долевого строительства, выдано 25 предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, вынесено 22 предписания об устранении нарушений законодательства, 17 представлений. Всего составлено 267 актов, три заявления о приостановлении деятельности застройщика, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства.

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В ноябре в прокуратуре региона отмечали, что в области 46 организаций строят 116 многоквартирных домов с привлечением финансовых ресурсов более 6 тыс. жителей. Органами власти официально проблемными признано три объекта, прокуратурой дополнительно выявлены 32 дома (возводимых за счет средств 2119 граждан), находящихся «в зоне риска».

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