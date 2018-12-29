Власти РФ не будут заниматься темой неофициальной занятости – прогноз

Москва, , 11:00 — REGNUM Порядка 40% всех работников в России находятся в неофициальном сегменте рынка труда, полагает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 29 декабря корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о возможном повышении пособий по безработице за счёт перехода на страховую модель их формирования.

«Мы видели, как текущем (2018-м, — прим. ИА REGNUM ) году было повышено пособие по безработице за счёт того, что просто сократили время его предоставления, — сказал Шеин. — И если я правильно понимаю, то сейчас речь идет о дополнительных взносах в рамках трудовых договоров с предприятий, и за счёт этих взносов предполагается увеличение размера пособия по безработице. Это говорит о том, что государство не собирается заниматься темой неофициальной занятости, поскольку в неофициальном сегменте рынка труда у нас порядка 40% работников в целом по стране, и это приводит к выпадающим доходам Фонда социального страхования где-то на 100 млрд рублей».

По словам Шеина, вместо того чтобы заниматься легализацией занятости и таким образом пополнять объёмы страховых фондов, просто предлагается в рамках белой части сегмента рынка труда увеличить размеры взносов, которые осуществляются в Фонд социального страхования.

«Мне кажется, это не совсем тот путь, который можно рассматривать как стратегический», — сказал Шеин.

Напомним, как сообщили «Известия», в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и в Минтруде РФ подтвердили информацию о том, что в России могут вырасти пособия по безработице, и для этого в 2019 году в правительстве будет обсуждаться переход на страховую модель их формирования.

Суть предлагаемых изменений заключается в том, что компании будут делать отчисления в специальный фонд, из которого граждане смогут получать выплаты в случае потери работы.

Ожидается, что новая модель позволит увеличить размер пособия до уровня прожиточного минимума или даже 45% от заработка на последнем месте, считают в организации.