Законопроект об отставке главы ЦБ вносится в Госдуму

Москва, , 04:13 — REGNUM Депутаты Госдумы в начале 2019 года планируют внести на рассмотрение своих коллег законопроект, направленный на изменение правил работы Центробанка РФ и его главы в частности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«В начале 2019 года наша фракция внесет в Госдуму поправки в закон о ЦБ. Во-первых, мы хотим вменить в обязанность регулятора ответственность не только за стабильный курс рубля и инфляцию, но и за обеспечение экономического роста», — объяснил Емельянов.

Кроме того, по его словам, сегодня по закону отправить в отставку председателя ЦБ сложнее, чем вынести импичмент президенту. В частности, для этого есть довольно ограниченное количество оснований — смерть, болезнь, уголовное преследование и подобные причины.

«Мы же предлагаем обязать ЦБ отвечать за экономический рост, занятость, инфляцию и курс рубля. Если председатель с этим не справляется, то отправлять его в отставку. Госдума может предлагать, а президент принимает это решение. В конце концов, кто-то должен отвечать за провалы в экономической политике», — подчеркнул Емельянов.

По его словам, авторы инициативы рассчитывают на серьезное обсуждение вопроса в ходе его рассмотрения в нижней палате парламента.

«Вопрос политический и, по большом счету, адресован президенту. Ведь действия правительства и ЦБ явно подрывают прежде всего его авторитет и находятся в вопиющем противоречии с той внешней политикой, которую проводит президент. Если экономическую политику не изменить, то скоро у РФ не останется средств не только для проведения активной внешней политики, но и для защиты своих рубежей и обеспечения целостности страны», — опасается Емельянов.

Отметим, что сейчас пост главы ЦБ занимает Эльвира Набиуллина.