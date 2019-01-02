В Госдуме опасаются спада конкурентоспособности промышленности

Москва, , 00:30 — REGNUM Рост промышленности в 2019 году может оказаться отрицательным из-за действий Центробанка РФ и правительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил первый зампредседателя фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

«Год будет тяжелый, если не будет изменена экономическая политика. В 2018 году правительство и Центробанк сделали все, чтобы ухудшить экономическую ситуацию. Это и повышение ключевой ставки, и увеличение ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Теперь еще намечается так называемая унификация форм господдержки для промышленности — льготы хотят давать только экспортерам, что приведет к тому, что большая часть промышленности этой поддержки лишится и в итоге станет неконкурентоспособна», — отмечает Емельянов.

По его словам, с такими исходными данными есть большой риск того, что рост промышленности в 2019 году может оказаться нулевым или вообще уйти в минус. В таком случае решать вопросы в социальной сфере также будет проблематично.

«Понятно, что с помощью высокой ключевой ставки ЦБ хочет компенсировать отток капитала высоким притоком спекулятивного капитала и насытить рынок долларом, чтобы не допустить обвала рубля. Но эти меры не работают. США повышают свою учетную ставку ФРС, угрожают новыми санкциями и инвесторы все равно бегут от нас и никакая высокая ключевая ставка ЦБ, никакая компенсация рисков не работает, зато плохо нашей промышленности», — объясняет Емельянов.

Вместо этого, уверен он, следовало бы изменить правила валютного регулирования и валютного контроля. Так, в частности, можно было бы ввести более жесткий контроль валютных позиций банков или возврат обязательной продажи валютной выручки экспортерам.

«В общем, есть набор мер, который бы каким-то образом препятствовал уходу валюты из страны, свободному перетоку капитала и тем самым удерживали бы рубль, но при этом не были бы столь негативных последствий для обрабатывающего сектора экономики. Но вместо этого ЦБ и правительство фактические ограничивают экономический рост РФ с помощью высокой ключевой ставки и искусственного сжатие потребительского спроса», — отмечает Емельянов.