Доллару прогнозируют падение к концу 2019 года

Москва, , 05:02 — REGNUM Российский рубль сможет быть довольно стабильным и даже укрепиться в 2019 году благодаря ценам на нефть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

«Хотя цены на нефть останутся волатильными, мы ожидаем средней цены на марку Brent в 2019 году на уровне 75 долларов за баррель, что вполне комфортный для РФ уровне. Такой уровень цены поддержит рост российской экономики на уровнях выше 1%. Комфортные цены на нефть поддержат рубль: я ожидаю, что на конец 2019 года курс составит 62 рублей за доллар», — считает Тихомиров.

Однако при этом, уверен он, экономике РФ предстоит нелегкий год, но она все же сможет адаптироваться к новым реалиям.

«По всей видимости, санкционное давление будет сохраняться. Наиболее вероятно расширение санкций против физических лиц и связанных с государством компаний. Также существует большая вероятность введения запретов на владение новыми выпусками российского госдолга. Однако введения наиболее радикальных из обсуждаемых санкций — блокировки SWIFT и запрета на долларовые операции для крупнейших банков — я все-таки не ожидаю. В целом, российская экономика сможет адаптироваться к новым санкциям, хотя в случае введения наиболее жестких из них эффект для экономики РФ окажется более заметным», — уверен Тихомиров.