Эксперт: 2019 год может стать годом отступления для экономики РФ

Москва, , 02:33 — REGNUM В наступившем 2019 году российская экономика будет отступать по многим направлениям, однако отступление будет временным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

«Наступающий новый 2019 год для российской экономики станет годом отступления. Пусть временного, но все-таки отступления. Так, согласно прогнозам Минэкономразвития, рост российского ВВП в 2019 году не превысит 1.4%. Правительство, в том числе Минэкономразвития, а также Центробанк предупреждают, что многие экономические достижения послекризисных 2017−2018 гг. в 2019 году могут быть утеряны, и достаточно динамичный двухлетний рост может легко смениться стагнацией», — отмечает Мильчакова.

Главной причиной для этого станет снижение темпов иностранных инвестиций, считает она. На этом в частности скажется ужесточение санкций против РФ, которое заставило многих иностранных инвесторов пересматривать контракты с российскими партнерами. Свою роль также сыграл и завершение строительства спортивных объектов к Чемпионату мира по футболу 2018.

«Кроме того, определенную роль сыграло и сокращение добычи нефти, связанное с участием России в соглашении «ОПЕК+». Это поддерживало рост цен на нефть в течение 9 месяцев 2018 года, но привело к уменьшению инвестиций и сокращению производства в смежных отраслях, так как нефтяные корпорации являются крупнейшими заказчиками для ряда отраслей машиностроения, сферы услуг и прочих», — отметила Мильчакова.

В связи с этим, уверена она, в 2019 году страны-нефтедобытчики могут продумать новую стратегию поведения.

«По всей видимости, на смену соглашению «ОПЕК+» в 2019 году придет новое соглашение ОПЕК и независимых производителей нефти. По всей видимости, если добычу нефти существенно сократят, то цена «черного золота» в 2019 году может составлять в среднем 70 долларов за баррель, а если сокращение будет несущественным, то среднегодовая цена может колебаться на уровне в 58−60 долларов за баррель», — считает Мильчакова.