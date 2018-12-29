Пакистан выпустит облигации в юанях в КНР

Исламабад, , 11:46 — REGNUM 28 декабря Кабинет министров Пакистана во главе с премьер-министром Имраном Ханом одобрил выпуск государственных облигаций Пакистана на рынках ценных бумаг КНР.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, операция по выпуску облигаций в юанях стала возможна после длительных переговоров с правительством КНР и ведущими банками Поднебесной. Стоимость облигаций пока не известна, но по неподтвержденным данным, она составит 1 млрд долларов США.

Цель выпуска облигаций с названием «Облигация Панд» — привлечь дополнительные валютные резервы для пакистанской экономики, остро страдающей от их нехватки.

Ранее правительство Пакистана столкнулось с масштабным кризисом дефицита платёжного баланса. Кризис, по заявлению министра финансов Асада Умара, был преодолён благодаря кредитам Саудовской Аравии и Китая.