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Рубль идёт к отметке 70 — эксперт

Экономика

Движение доллара вверх может ускориться

Рубль идёт к отметке 70 — эксперт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Доллар и рубль

Москва, 29 декабря 2018, 09:30 — REGNUM  Несмотря на некоторую стабилизацию на внешних рынках, игроки на внутреннем российском валютном рынке начали игру против российского рубля. Нефть пока стабилизировалась на уровне $53., ниже $50 не идёт, а на рынках акций в США и Европе наметилась коррекция после затяжного падения. заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Тем не менее, рубль продолжил снижение и к закрытию торгов 28 декабря достиг уровня 69,60 к доллару США. Сегодня, 29 декабря, торги пройдут спокойно, так как все мировые рынки закрыты и внешних раздражителей не будет», — считает эксперт.

Чем ближе 15 января 2019 года, день когда ЦБ возобновит покупки валюты для Минфина РФ, тем больше нервозность игроков относительно перспектив российской валюты.

«Если покупки ЦБ совпадут с очередной турбулентностью на мировых рынках, то движение вверх доллара к рублю значительно ускорится. Именно поэтому, несмотря на временную стабилизацию на внешних рынках рубль выглядит слабо», — пояснил Богданов.

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