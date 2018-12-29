Нефть пока «останется в русле» нисходящего тренда

Москва, , 09:24 — REGNUM В последний торговый день недели, месяца, квартала и года — 28 декабря — нефть марки Brent торговалась относительно стабильно и в итоге обосновалась в районе отметки $53 долларов за баррель, хотя в моменте уходила ниже $52 долларов. Нефть дешевела на протяжении 11 из последних 12 недель, завершив год вблизи 1,5-летних минимумов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Несмотря на широкомасштабное падение цен, сланцевые компании США не спешат сбавлять обороты благодаря снижению производственных издержек за счет развития технологий бурения и добычи. Так, по данным минэнерго США, на прошлой неделе производство сырой нефти в Штатах увеличилось на 100 тыс. баррелей и таким образом вернулось к рекордному историческому максимуму на уровне 11,7 млн баррелей в день.

Запасы нефти тем временем сократились всего на 46 тыс. баррелей, оказавшись на 9 млн выше, чем в это же время годом ранее, а среднее пятилетнее значение объемы превышают почти на 30 млн баррелей. Более того, запасы бензина подскочили на 3 млн баррелей», — привел цифры эксперт.

Буровая активность тоже продолжила расти. По данным Baker Hughes, количество буровых увеличилось на две штуки — до 885 единиц. Напомним, неделей ранее число установок выросло сразу на десять единиц. Таким образом, количество буровых всего на три единицы не дотянуло до максимума 2018 года на уровне 888 штук.

«Рынок нефти, который и без того находится в депрессивном состоянии, практически проигнорировал блок медвежьей статистики из Америки в силу нежелания игроков принимать торговые решения в последний торговый день года. В перспективе черное золото, вероятно, пока будет оставаться в русле нисходящего тренда, который подкрепляется перспективами ослабления мирового спроса и дальнейшим ростом активности в США», — полагает Мащенко.

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