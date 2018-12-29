Ассоциация рыбопромышленников Сахалина вступилась за краболовов

Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Рыбопромышленники Сахалина и Курильских островов возмущены беспрецедентной, по их мнению, атакой на их коллег-крабопромышленников с центральных телеканалов страны. Они связывают её с желанием определенных структур вернуть аукционный принцип распределения квот на вылов краба. Ассоциация рыбопромышленников Сахалинской области выступила с официальным заявлением, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На фоне борьбы дальневосточных, и не только, рыбопромышленников против введения аукционов на вылов морских биоресурсов на центральных телеканалах развернута настоящая кампания против сахалинских крабопромышленников. В Ассоциации рыбопромышленников Сахалина считают, что атака связана с попыткой внедрения аукционного принципа на вылов краба, против которой выступает большинство рыбаков России. Рыбаки считают это недопустимым и крайне опасным для всей отрасли.

«В последние годы крабовые компании вышли из тени, стали серьёзными налогоплательщиками и инвесторами в социальную, транспортную и производственную инфраструктуры. Введение в отрасли аукционной продажи права на вылов какого-либо ресурса станет причиной стагнации рыбной отрасли. И ни в коем случае не приведет к снижению стоимости продукта для конечного потребителя», — цитирует главу Ассоциации Максима Козлова Сахалин.Инфо.

По подсчетам Ассоциации, за последние два года прямые инвестиции, связанные с рыбным бизнесом компаний, составили более 21 млрд рублей. Это вложения в обанкроченный в 2016 году рыбокомбинат «Островной» на курильском острове Шикотан. Это и строительство спортивной базы «Восток», и завода глубокой переработки рыбы в Невельске. Это и затраты на строительство нового флота, на обновление береговой инфраструктуры.

На Сахалине и во всех остальных морских, рыбацких регионах ДФО шокированы настоящим «телесериалом» про «страшную крабовую мафию» Дальнего Востока. Из повествований московских журналистов, которые, мягко говоря, мало что смыслят в структуре рыбопромышленного бизнеса, явственно следует только одно: всю пограничную службу РФ следует немедленно уволить и предать суду.

«Из всех сюжетов, которые вышли на центральном телевидении, следует, что десятки тысяч тонн краба вывозятся из страны нелегально, как-то перегружаются в море, каким-то непонятным образом. То есть сообщается, что пограничная служба вообще, совершенно не работает. Но это же не так. Есть системы контроля, достаточно большое количество патрульных катеров. Уловы привозят на берег. Они тщательно, а порой даже слишком тщательно, проверяются контролирующими органами. А картина, которую рисуют федеральные телеканалы, имела место разве что в 90-е годы прошлого века», — сказал Максим Козлов.

Глава Ассоциации напомнил, что аукционный принцип уже однажды вводился в России, в начале 2000-х годов, он привел только к уничтожению компаний, к стагнации в отрасли.

В настоящее время рыбопромышленники Сахалина и Курил готовят обращение к первым лицам государства с просьбой не допустить негативного развития ситуации и передела рынка.

Как сообщало ИА REGNUM, настойчивое желание определенных бизнес-структур вернуть аукционный принцип распределения квот на вылов морских биоресурсов тревожит дальневосточных рыбопромышленников давно. Так, в июне 2018 года группа компаний, возрождающих на курильском острове Шикотан обанкроченный рыбокомбинат «Островной», ставший скандально известным в ходе «Прямой линии» президента России Владимира Путина, к которому обратились работники комбината, заявившие, что находятся в рабстве, сообщила, что возврат к аукционам положит конец грандиозному проекту, в который уже вложены миллиарды рублей.

Сахалинские рыбаки взяли на себя ответственность за возрождение комбината, когда-то известного всему СССР. Но большинство обещанных им преференций оказались только на бумаге. 60% доходов группе компаний, возрождающих «Островной», даёт именно крабовый промысел. Под эти доходы взяты кредиты. Возврат к аукционам поставит под угрозу возможность исполнения обязательств по кредитам, проект придется свернуть.