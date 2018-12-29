Состояние мировой экономики и политики вызывает тревогу — Назарбаев

Астана, , 08:38 — REGNUM Состояние мировой экономики и политики, а также геополитическая конфронтация могут негативно повлиять на Казахстан, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами, сообщает 29 декабря агентство «КазТАГ».

"Есть и тревога о состоянии мировой экономики и политики, конфронтация всякая, как оно отразится на нашей экономике, на нашей жизни, и как при этом вести себя Казахстану», — сказал Назарбаев.

Президент отметил, что ожидает от 2019 года чего-то нового. Назарбаев добавил, что график на следующий год полностью расписан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 декабря на встрече с журналистами президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил журналистам сходство существующей геополитической напряженности в мире с Карибским кризисом 1962 года.

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