Президент Танзании решил вопрос начисления пенсий: «Свершилось!»

Дар-эс-Салам, Танзания, , 08:01 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули объявил, что старый порядок начисления пенсии, которым пользовался каждый фонд до их объединения в группу общественных фондов, сохранится до 2023 года. Об этом сообщает газета Mtanzania.

«Свершилось!» — пишет газета Nipashe.

О принятии этого решения президент Магуфули сообщил 28 декабря на встрече с представителями профсоюзов под предводительством глав Объединения рабочих Танзании (Tucta) и Управления общественными фондами (SSRA). Также на встрече присутствовали представители фондов и правительства по поручительству министерства общественных фондов.

Эта встреча в очередной раз была созвана президентом по вопросу трения между профсоюзами и представителей SSRA.

Президент заявил, что пенсионная реформа вызвала замешательство и напряжение среди рабочих, которые потеряли всякую надежду.

Магуфули объявил, что старый порядок начисления пенсий, который был до объединения фондов, будет снова действовать в стране.

Работники частного сектора и правительства будут как и раньше получать единовременную выплату 25% и 50% соответственно до 2023 года.

Старый порядок сохранится в переходный период — до 2023 года, а затем будет проведена реформа при участии представителей от рабочих, правительства и работодателей.

После того как президент объявил о временной отмене пенсионной реформы, рабочие обрадовались и начали петь песню в поддержку президента.

В январе 2018 парламент принял новый закон об общественных фондах. Закон объединил 6 фондов в 2 — фонд частного сектора (NSSF) и фонд общественных служащих (PSSSF).

После изменения системы пенсионных выплат в обществе началось противостояние. Почти все профсоюзы Танзании — союз учителей (CWT), союз работников правительства и сферы здоровья (Tughe), союз работников городских администраций (Talgwu), союз работников высших учебных заведений (THTU) выступили против реформы и требовали продолжения дискуссии за столом переговоров.