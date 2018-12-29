Сеул, , 07:47 — REGNUM В Южной Корее снова упали цены на бензин, сообщает YTN.

Согласно сервису Opinet Корейской национальной нефтяной компании, цены на бензин упали на 29,1 воны по сравнению с прошлой неделей. Один литр бензина на этой неделе стоит 1397,4 воны (~87 руб).

Если посмотреть на цены по разным регионам страны, то в Сеуле наблюдается самая высокая цена за литр — 1513,3 воны (~94,2 руб.), в Тэгу — самая низкая, 1356,3 воны (~84,4 руб).

Дизельное топливо также упало на 26,4 воны за неделю, цена составила 1294 вон/литр (~80,5 руб.).