Назарбаев подвел итоги года в финансовой системе Казахстана

Астана, , 07:20 — REGNUM Финансовая система Казахстана находится в удовлетворительном состоянии, заявил президент республики Нурсултан Назарбаев на встрече с журналистами в своей резиденции в Астане, сообщает 29 декабря агентство «Казинформ».

Глава государства подвел итоги 2018 года в банковской сфере и подчеркнул, что в финансовой системе Казахстана сохраняются проблемы. Назарбаев отметил, что от плохой работы банков вкладчики не должны страдать. Для этого в стране работает страховой фонд.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на конец 2018 года в Казахстане действуют 28 банков. За год Национальный банк республики вложил в банковскую систему 2,4 трлн тенге ($6,31 млрд) на возвратной основе. Объем кредитования экономики республики вырос примерно на 8,5%.

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