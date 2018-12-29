ВАС построит международный торговый центр в Танзании

Дар-эс-Салам, Танзания, , 07:21 — REGNUM В районе Убунго, Дар-эс-Салам построят большой международный торговый центр, строительство начнется с января 2019 года, его планируют осуществить за 18 месяцев. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Менеджер по продажам компании East Africa Commercial & Logistics Center Том Чанг рассказал газете Mtanzania, что после постройки этот торговый центр станет номером один в странах Восточной Африки.

Он заявил, что сейчас существует только два торговых центра такого уровня — Dragon Mall в Дубае и Yiwu City Mall в Китае.

«Торговый центр станет важным для импорта и экспорта товаров. В нем будет почти все необходимое для осуществления международной торговли», — отметил Чанг.

«В центре будут представительства всех компаний, производящих за пределами страны и внутри нее. Бизнесмен сможет заказать товар прямо у производителя без посредников», — добавил Чанг.

Он также рассказал, что торговый центр будет занимать площадь 90,000 квадратных метров и в нем будет 4 этажа.

В нем будут находиться представительства разных компаний — компании и агенства авиаперевозок, а также перевозок по воде и по железной дороге, банки, предприятия, производящие китайские товары и товары других стран. Ожидается продать места на 2600−2800 магазинов. Также в центре будет представительство агентства доходов Танзании (TRA) и отдела миграции.

В будущем торговый центр будет обслуживать коммерсантов из Малави, Замбии, ДР Конго, Руанды и Бурунди, которые также смогут заказывать товары не издалека, а напрямую из Танзании.

Все документы о постройке и макет торгового центра сейчас находятся в Ubungo Plaza.