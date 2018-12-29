Цены на нефть снова плавно снижаются

Москва, , 07:12 — REGNUM На торгах лондонской межконтинентальной биржи 29 декабря цена нефти Brent опять плавно снижалась. Стоимость барреля к вечеру опустилась на 0,96% до $53,22, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

28 декабря наконец, вышли данные по коммерческим запасам нефти в США за неделю. Согласно этим данным, коммерческие запасы за неделю упали, но всего на 46 тыс. баррелей, хотя рынок ждал с надеждой сокращения запасов почти на 3 млн баррелей, но «не срослось».

Статистика от Baker Hughes по числу активных буровых установок тоже не слишком порадовало, оно выросло, пусть на две единицы, но все-таки выросло, и теперь число активных нефтяных вышек в США составляет 885. Теперь биржевые игроки будут ждать конца января, когда появятся первые данные о сокращении добычи нефти.

Россия в январе будет сокращать добычу, но на очень небольшую величину. Так что новостной фон на нефтяном рынке пока остается «медвежьим». После новогодних праздников ожидаем цену на нефть марки Brent ожидается в рамках $52,50−54 за баррель.

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