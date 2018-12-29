Тарифы на вывоз мусора в Екатеринбурге могут перепроверить

Екатеринбург, , 07:11 — REGNUM Тарифы на вывоз мусора в Свердловской области могут быть пересмотрены. ФАС предлагает проверить Региональную энергетическую комиссию, утвердившую тарифы, говорится в официальном ответе ведомства одному из жителей Екатеринбурга.

Приказ ФАС о проведении проверки РЭК направлен на согласование в областную прокуратуру. Как говорится в официальном ответе, целью проверки является определение «достоверности, экономической обоснованности» утверждённых РЭК тарифов.

Добавим, в ответе ФАС речь идёт только о тарифе, который был одобрен муниципальному предприятию «Спецавтобаза». При этом добавим, что у этого регионального оператора он один из низких и составляет 697,76 рублей за кубический метр твёрдых коммунальных отходов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, для ООО «Компания «Рифей» тариф утвердили в размере 845,87 рублей за кубометр, а для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 рублей. Эти тарифы предельные, то есть по факту операторы могут устанавливать плату за вывоз мусора ниже данного предела.

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