Рубль ведёт себя противоречиво

Москва, , 07:06 — REGNUM На Московской бирже 28 декабря рубль весь день вел себя противоречиво, но без резких колебаний. Утром российская валюта попыталась дернуться наверх по отношению и к доллару, и евро, но в течение дня «передумала», и слабый рост сменился небольшим спадом, но вечером «россиянин» опять попытался подняться, и небезуспешно, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора аналитического департамента Альпари Наталья Мильчакова.

К закрытию торгов 28 декабря рубль вырос на 0,05% по отношению к доллару, до 69,51 руб./долл., но по отношению к евро чуть припал, всего на 0,008%, до 79,55 руб./долл.

Цена на нефть Brent в течение дня плавно снижалась. К вечеру пятницы нефть подешевела на 0,96%, до $53,22 за баррель. На рубль, похоже, серьезного воздействия снижение цены на нефть не оказало. Индекс российских гособлигаций RGBI к закрытию торгов пятницы вырос на 0,24%.

Важных для российской экономики и валютного рынка событий в течение дня не было. Однако новости о прекращении военного положения на Украине и подготовке этой страны к президентским выборам, которые назначены на 31 марта 2019 года, могли создать неплохой положительный фон для рубля.

Курс евро к доллару вечером 27 декабря вырос на 0,19%. Рынок настраивается на новый этап дискуссий между ЕС и Великобританией по вопросу об условиях Брексита, которые возобновятся в январе 2019 года. Исходя из ситуации в политике и на нефтяном рынке, на сегодня, 29 декабря, ожидается, курс доллар будет колебаться в диапазоне 69−70,5 руб., а евро — 79−80 руб.

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