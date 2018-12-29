Завод, производящий трансформаторные подстанции, пытаются обанкротить

Казань, , 03:43 — REGNUM В Арбитражный суд Татарии поступил иск с требованием обанкротить ООО «Инвэнт-Электро» — производителя трансформаторных подстанций и современного электротехнического оборудования, связанного с московским АО «Интер РАО Капитал». Завод работает с 2007 года и базируется в одноимённом технополисе под Казанью. Иск к производству пока не принят, дата судебного заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заявление к компании подало пермское ООО «Электрощит» 25 декабря 2018 года, сумма исковых требований — 1 917 802,86 рубля.

В 2018 году гражданский спор между данными компаниями уже разбирал Арбитражный суд Пермского края. ООО «Электрощит» в своём иске требовало взыскания 5 990 190 рублей 90 копеек задолженности и 672 528 рублей 90 копеек неустойки. Одновременно ООО настаивало на наложении обеспечительных мер в виде ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах ООО «Инвэнт-Электро» в пределах суммы 6 662 719 рублей 80 копеек, но суд отклонил данное притязания.

19 марта 2018 года между компаниями было заключено мировое соглашение, а 23 марта производство по делу прекратили. Добровольно компания мировое соглашение не выполнила, и 1 июня 2018 года ООО «Электрощит» обратилось в суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение мирового соглашения. 4 июля суд вынес такое решение.

«01.06.2018 года общество с ограниченной ответственностью «Электрощит» обратилось в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа по делу в связи с неисполнением ответчиком в добровольном порядке условий мирового соглашения. В обоснование заявленного ходатайства истец ссылается на то, что сумма задолженности по мировому соглашению составляет 1 990 190 рублей 90 копеек», — отмечается в определении суда.

По данным с официального сайта ответчика по банкротному иску, завод построен в 2007 году, а свою первую продукцию выпустил в январе 2008 года.

«Завод расположен в Технополисе «ИНВЭНТ» под Казанью. Структура завода включает в себя: цех металлообработки, цеха по производству электрощитового оборудования низкого и среднего напряжения, а также цех по производству комплектных распределительных и трансформаторных подстанций в бетонной, сэндвичной и металлической оболочке, модульного и контейнерного типа», — уточняется на сайте.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Инвэнт-Электро» учреждено 6 августа 2007 года в Лаишевском районе Татарии, но в выписке имеется отметка, что 14 июня 2018 года «юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения» на Москву. Уставный капитал компании — 30 001 000 рублей. Гендиректор — Сергей Афонин, основной вид деятельности — производство электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры. Единственный участник общества — ООО «Инвэнт», созданное в 2005 году в том же районе Татарии ООО «Холдинговая компания Инвэнт» (учредители — Марат Сафаев и Эльвира Хамзина), и московским АО «Интер РАО Капитал» (на конец сентября 2018 года владело долей 29,3% в АО «Интер РАО ЕЭС»).

Само ООО «Инвэнт-Электро» выступает совладельцем ООО «Татарстанская электротехническая компания» и единственным участником АО «Заинский завод металлоконструкций» (с 2016 года), к которому на сегодня есть не рассмотренный иск о банкротстве. Обоснованность претензий рассмотрят 10 января 2019 года.