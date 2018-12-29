Предновогодний картель? С торговых сетей Татарии спросят за цены на яйца

Казань, , 02:58 — REGNUM Расследование, проведённое управлением федеральной антимонопольной службы по Татарии, показало, что цены на куриные яйца, которые установили крупные торговые сети региона, существенно выросли. В некоторых магазинах рост цен в декабре 2018 года относительно декабря 2017 года зафиксирован сразу на 76,6%. 17 января 2019 года комиссия УФАС по РТ рассмотрит дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» в отношении восьми торговых сетей, «в чьих действиях имеются признаки картельного сговора», что привело «к установлению экономически необоснованно высоких цен на куриные яйца», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сообщение ведомства.

Третьими лицами в деле выступят поставщики продукции.

«Торговых сетям в рамках антимонопольного дела предстоит доказать правомерность и обоснованность повышения цен на яйца и дать пояснения, в связи с чем стоимость продукта выросла столь существенно. В случае, если картельный сговор будет подтверждён его участникам грозит оборотный штраф (от суммы, полученной в результате повышения выручки) c выдачей предписания о необходимости снижения цен на куриное яйцо», — отметили в ведомстве.

Наблюдение за розничными ценами на яйца в Татарии с сентября по декабрь 2018 года проводил также республиканский комитет по социально-экономическому мониторингу. Он выяснил, что в целом рост по региону был на 28,85%, а отдельно по Казани — на 30,84%.

УФАС по РТ провёл собственное исследование цен в крупнейших торговых сетях, в число которых вошли ООО «Оптовик» (сеть магазинов «Эссен»), АО «Тандер» (Магнит), ООО «Агроторг» (Пятёрочка), АО «Торговый дом «Перекресток», ООО «Ашан», АО «ТК «Эдельвейс», ООО «Лента», ООО «Союз Св. Иоанна Воина (магазины «Верный»). Исследование антимонопольного ведомства показало, что сети установили цены, которые значительно отличаются от данных комитета.

Так, на 24 декабря, первая категория яиц оценивалась от 63,3 до 89 рублей за десяток, отборные стоили от 71,33 до 87,9 рубля за десяток. Несмотря на ежегодный, сезонный рост цен на данный продукт, относительно декабря 2017 года цены разительно отличались. По данным ведомства, яйца первой категории, например, в АО «ТК «Эдельвейс» подорожали на 64,66%, в «Ленте» — на 35,6%, а в компании «Агроторг» и вовсе — на 76,62%. В остальных упомянутых торговых сетях рост был от 28,2% до 60,7%.

При сравнении цен ноября и декабря 2018 года также наблюдался существенный рост.

«Стоимость десятка яиц 1 категории за месяц выросла в ООО «Оптовик» на 23,4%, в ООО «Агроторг» — на 79% и 53% (в период акции), в АО «ТД «Перекресток» — на 45,8%, по отборной категории — на 42,7%, в ООО «Союз Св. Иоанна Воина» — на 26%, по отборной категории — на 12,7%, а в АО «Тандер» — на 40%, по отборной категории — на 64,6%», — уточнили в УФАС.

При этом у поставщиков при сравнении ноября и декабря рост цен был от 8 до 26%.

По данным Татарстанстата, на 24 декабря 2018 года в регионе стоимость десятка куриных яиц в среднем составляла 59 рублей, что относительно цен за неделю до этого — на 17 декабря — на 6% дороже (55,67 рубля).

Напомним, ранее депутаты профильного комитета Госсовета Татарии поддержали обращение коллег из Костромской области, адресованное Дмитрию Медведеву. В нём депутаты просят поддержать птицеводов России, на которых не лучшим образом сказался рост цен на зерно.

Депутаты в своём обращении также отметили, что если не оказать дополнительных мер государственной поддержки птицеводам России, то на фоне спада производства и повышения себестоимости, может произойти скачок цен на мясо птицы и яйца.

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