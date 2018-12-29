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Фондовый рынок США все-таки завершил торги в плюсе

Экономика

«Рождественское ралли» продолжается

Фондовый рынок США все-таки завершил торги в плюсе
Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Нью-Йорк, США, 29 декабря 2018, 00:11 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит закрыли торги в «зеленой зоне» — прибыль рынка составила чуть менее 1%, 28 декабря передает агентство Reuters.

К концу торгов индекс Dow Jones вырос на 137,97 пункта (0,60%), до 23 276,79 пункта, индекс S&P 500 вырос на 18,35 пункта (0,74%), до 2507,18 пункта, индекс Nasdaq вырос на 56,19 пункта (0,85%), до 6635,68 пункта.

Фондовый рынок США растет третий день подряд — «рождественское ралли», прервавшее долговременный спад, началось сразу после 25 декабря.

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