В НАО существенно увеличены выплаты медработникам, приезжающим на работу

Нарьян-Мар, , 22:20 — REGNUM Сессия окружного собрания депутатов Ненецкого национального округа рассмотрела и приняла проекта закона «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», внесённый губернатором НАО А.Цыбульским. Проект принят по докладу Сергея Свиридова — руководителя Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого автономного округа, — сообщает сайт окружного собрания депутатов.

Внесение поправок инициировано для решения дефицита кадров в региональной системе здравоохранения — уточняет газета «Нарьяна Вындер». Поправки гарантируют компенсации медработникам, приезжающим в округ на работу в городские и сельские населённые пункты НАО.

Новой редакцией закона предусмотрено предоставление единовременной компенсации медработникам прибывшим работать в село, поселок Искателей, либо в город Нарьян-Мар и работают полный рабочий день. Сумма компенсации зависит от квалификации медработника. Для врача, переехавшего в поселок Искателей или город Нарьян-Мар выплата составляет 500 тыс.руб., для фельдшеров — 250 тыс. руб. Вдвое больший размер вводят для медиков, готовых работать в сельских населенных пунктах НАО.

Студентам-медикам, обучающимся по целевому направлению от округа, будет выплачиваться стипендия. Для отличников она составит 5 тысяч рублей, для хорошистов — 3 тысячи. Будет оплачиваться проезд к месту учебы и обратно два раза в год и оплата найма жилого помещения в месте обучения. Договор о целевом обучении обязывает вернуть бюджетные средства в случае неисполнения обязательств по договору. Вернуть бюджетные средства на учебу придется и отчисленным из учебного заведения по собственному желанию без уважительной причины.

Ранее принятый в 2002 году закон Ненецкого автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» в статье"Социальные гарантии и льготы для медицинских и фармацевтических работников медицинских организаций, находящихся в ведении Ненецкого автономного округа» уже гарантирует некоторые дополнительные социальные гарантии для медиков в части компенсации до 10 000 рублей в месяц за найм жилья, подписки на медицинские издания, страховку в случае несчастных случаев до 120 МРОТ.

Закон, внесенный губернатором А. Цыбульским, продолжает традицию его предшественников по значительным, дополнительным к федеральным, льготам медработникам НАО, нацеленным на увеличение продолжительности жизни северян. Новые поправки существенно повышают уровень единовременных выплат и устанавливают систему договорных отношений с направленными на обучение студентами-медиками.