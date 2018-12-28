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Китай разрешил импорт риса из США

Экономика

Ранее Китай никогда не закупал рис в Соединенных Штатах

Пекин, 28 декабря 2018, 21:27 — REGNUM  Китайская таможня опубликовала разрешение на импорт риса из Соединенных Штатов, 28 декабря передает агентство Reuters.

Разрешение опубликовано через несколько дней после заявления министерства торговли Китая о снятии ряда торговых барьеров в отношении США.

Фактический запрет импорта американского риса в Китай действовал даже после вступления страны в ВТО в 2001 году — из-за отсутствия фитосанитарного протокола между США и КНР.

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Китайско-американские отношения
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