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Цены на нефть застыли на минимумах за полтора года

Экономика

C начала 2018 года мировые цены на нефть рухнули на 20%

Лондон, 28 декабря 2018, 21:04 — REGNUM  Мировые цены на нефть находятся на минимальных уровнях за полтора года, 28 декабря передает агентство Reuters.

«Международный эталон», североморская Brent, с начала торгов потеряла 15 центов и оценивается в $52,01 за баррель. Нефть WTI показала условный рост в 15 центов до $44,76 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года мировые цены на нефть рухнули на 20%, причем относительно уровня начала октября 2018 года падение составляет более 35%.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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