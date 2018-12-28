На Украине в 2019 году проверке подвергнутся более 50 банков

Киев, , 20:58 — REGNUM В 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) проверит 51 банк, сообщает 28 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, инспекционные проверки разбиты на четыре квартала. Так, в первом квартале среди остальных будет проверен филиал российского «Сбербанка», а в третьем квартале будут проверены три государственных банка: «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».

Отмечается, что в 2018 году НБУ провел 46 проверок банков.

Напомним, всего на Украине действуют 82 банка — это финансовые учреждения, которые уцелели после «банкопада», начавшегося в стране после госпереворота в 2014 году.

Отметим, по данным Агентства США по международному развитию (USAID), «банкопад» 2014−2017 годов на Украине привел к потере 40% ВВП.