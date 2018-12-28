На Украине в 2019 году проверке подвергнутся более 50 банков

Киев, 28 декабря 2018, 20:58 — REGNUM В 2019 году Национальный банк Украины (НБУ) проверит 51 банк, сообщает 28 декабря УНИАН.
Согласно сообщению, инспекционные проверки разбиты на четыре квартала. Так, в первом квартале среди остальных будет проверен филиал российского «Сбербанка», а в третьем квартале будут проверены три государственных банка: «Приватбанк», «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк».
Отмечается, что в 2018 году НБУ провел 46 проверок банков.
Напомним, всего на Украине действуют 82 банка — это финансовые учреждения, которые уцелели после «банкопада», начавшегося в стране после госпереворота в 2014 году.
Отметим, по данным Агентства США по международному развитию (USAID), «банкопад» 2014−2017 годов на Украине привел к потере 40% ВВП.