Индексы Уолл-стрит «обнулили» утреннюю прибыль

Нью-Йорк, США, , 20:46 — REGNUM Фондовый рынок США пошел на спад — основные индексы «обнулили» прибыль, полученную в начале торгов, 28 декабря передает агентство Reuters.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 20,07 пункта (0,09%), до 23 158,89 пункта, индекс S & P 500 вырос на 2,33 пункта (0,09%), до 2491,16 пункта, индекс Nasdaq вырос на 5,59 пункта (0,08%), до 6585,08 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, день торгов 28 декабря начался с роста всех основных индексов Уолл-стрит примерно на 0,5%.

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