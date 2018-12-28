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На Украине решили отложить маркировку лекарств на латинском языке

Экономика

На два года

Киев, 28 декабря 2018, 20:31 — REGNUM  Переход на обязательную маркировку украинской продукции, в том числе лекарств, буквами латинского и греческого алфавита отложили на два года, заявила советник министра экономического развития и торговли Украины Роксолана Пидласа, сообщает 28 декабря УНИАН.

По ее словам, переход на новые нормы маркировки должен был состояться после 1 января 2019 года, однако бизнес-ассоциации и ассоциации производителей лекарств попросили ведомство продлить переходный период. Таким образом, переходный период продлится до 1 января 2021 года.

Напомним, ранее на Украине запретили импорт вакцины против ветряной оспы «Варилрикс». Вакцина производится в Бельгии, однако снабжается маркировкой на русском языке.

Отметим, что киевский режим активно пропагандирует русофобию в стране, навязывая гражданам мифы о российской «агрессии», хотя именно Украина наращивает войска в Донбассе и ежедневно обстреливает независимые республики.

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Политическая жизнь Украины
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