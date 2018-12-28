«Нафтогаз»: Из-за «Северного потока» транзит газа через украинскую ГТС упал

Киев, , 20:13 — REGNUM Объем транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за последние девять месяцев снизился на 7%. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба «Нафтогаза».

По данным украинской нефтегазовой госкомпании, одним из главных факторов уменьшения объемов транзита украинской ГТС является увеличение объемов транзита российского газа в страны Евросоюза по трубопроводу Nord Stream — OPAL.

Напомним, что украинские власти пытаются всеми доступными им средствами остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который возводится полным ходом. С вводом его в эксплуатацию транзит российского газа через Украину упадет ещё сильнее, что может сделать существование украинской ГТС просто нерентабельным.

Что касается газопровода «Северный поток», то он был построен в 2010—2012 годах. Его мощность составляет 55 млрд кубометров газа в год, и в последнее время газопровод полностью загружен. Именно поэтому строится газопровод «Северный поток — 2» такой же мощности.