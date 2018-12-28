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Россельхознадзор снял запрет на ввоз продукции трёх белорусских предприятий

Экономика

«Калинковичский мясокомбинат», «Молочный гостинец» и «Полоцкий молочный комбинат» с 28 декабря могут возобновить поставки своей продукции на российский рынок

Москва, 28 декабря 2018, 19:09 — REGNUM  Россельхознадзор отменяет ранее введённые ограничения на поставки в Россию молочной продукции трех белорусских предприятий. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как уточняется, с сегодняшнего дня могут быть возобновлены поставки продукции ОАО «Калинковичский мясокомбинат» (за исключением продукции, запрещённой к ввозу по причине действующих ограничений по АЧС), а также ГП «Молочный гостинец» и УПП «Полоцкий молочный комбинат» (за исключением поставок сухой молочной продукции).

Сообщается, что решение об этом принято Россельхознадзором после рассмотрения предоставленных белорусским компетентным ведомством материалов расследования, а также с учетом гарантий министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии.

Поставляемая в Россию продукция с указанных предприятий должна быть выработана с 28 декабря 2018 и сопровождаться электронным ветеринарным сертификатом.

Напомним, неделей ранее Россельхознадзор также снял ограничения на поставки продукции белорусского предприятия ОАО «Пружанский молочный комбинат».

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Запрет на ввоз молочной продукции Белоруссии в Россию
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